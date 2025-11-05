Sinop'ta evinde düşerek yaralanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre, Kumluk Mahallesi Hacı Ergün Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 89 yaşındaki Elmas Kaleli'nin çığlıklarını duyan komşuları, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca Boyabat Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.