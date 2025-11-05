Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta evinde düşerek yaralanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde evinde düşerek yaralanan yaşlı kadın, eve balkondan giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 21:41 Güncelleme: 05.11.2025 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta evinde düşerek yaralanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’un Boyabat ilçesinde evinde düşerek yaralanan yaşlı kadın, eve balkondan giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Kumluk Mahallesi Hacı Ergün Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 89 yaşındaki Elmas Kaleli'nin çığlıklarını duyan komşuları, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca Boyabat Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Eve gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açamayınca merdivenle balkondan içeri girdi.

        Kaleli’nin evde düşerek yaralandığını gören ekipler, sağlık ekipleriyle yaşlı kadını ambulansa taşıdı.

        Kaleli, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta öğrenciler bağımlılığa karşı sanat ve sporla buluşturuluyor
        Sinop'ta öğrenciler bağımlılığa karşı sanat ve sporla buluşturuluyor
        Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Sinop'ta "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Sinop'ta "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Ayancık'ta Kaymakam Çelik, esnafla bir araya geldi
        Ayancık'ta Kaymakam Çelik, esnafla bir araya geldi
        Sinop'ta 84 bin 231 sürücü yeni tip ehliyetini aldı
        Sinop'ta 84 bin 231 sürücü yeni tip ehliyetini aldı
        Sinop'ta bol miktarda avlanan hamsinin kilosu 50 liraya indi
        Sinop'ta bol miktarda avlanan hamsinin kilosu 50 liraya indi