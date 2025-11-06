Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı

Sinop’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı ürün satışı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının adresindeki aramada 5 şişe kaçak içki ve 957 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.