Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D.M. idaresindeki 57 ACT 258 plakalı motosiklet, 19 Mayıs Mahallesi'nde, Y.C.Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücülerinden D.M. ile arkasında bulunan C.G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kazanın ardından kaçan Y.C.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Gerze Kaymakamı Büyüker'den şehit ailesine ziyaret
        Gerze Kaymakamı Büyüker'den şehit ailesine ziyaret
        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta evinde düşerek yaralanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        Sinop'ta evinde düşerek yaralanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        Sinop'ta öğrenciler bağımlılığa karşı sanat ve sporla buluşturuluyor
        Sinop'ta öğrenciler bağımlılığa karşı sanat ve sporla buluşturuluyor
        Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Sinop'ta "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Sinop'ta "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı