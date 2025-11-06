Sinop'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D.M. idaresindeki 57 ACT 258 plakalı motosiklet, 19 Mayıs Mahallesi'nde, Y.C.Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücülerinden D.M. ile arkasında bulunan C.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından kaçan Y.C.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
