        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de Filistin'e destek için Hayır Çarşısı açıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde Filistin'e destek amacıyla Hayır Çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:32 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:32
        Sivil toplum kuruluşları iş birliğinde Zeytinlik Parkı’nda açılan çarşıda, kadınlar tarafından yapılan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

        Çarşıdan elde edilecek gelirin tamamı Filistin’e bağışlanacak.

        Açılışa katılan Kaymakam Yıldız Büyüker, Gerze halkının her zaman olduğu gibi duyarlılığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

        Kermesin açılmasında emeği geçenleri kutlayan Büyüker, "Bu tür etkinlikler birlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendiriyor. Gerze halkının bu hassasiyeti bizleri gururlandırıyor." dedi.

        İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şube Başkanı Zeki Sağır ise Gazze’de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve yardım toplamak amacıyla açtıkları çarşıya tüm vatandaşları davet etti.

