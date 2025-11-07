Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkeli'de avlanan hamsi ile ilgili denetimler sürüyor

        Sinop'un Türkeli ilçesinde hamsi avcılığında kota ve üretim planlaması kapsamında kontrol ve denetim çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:14
        Türkeli'de avlanan hamsi ile ilgili denetimler sürüyor
        Sinop'un Türkeli ilçesinde hamsi avcılığında kota ve üretim planlaması kapsamında kontrol ve denetim çalışması yürütülüyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Güzelkent Limanı'nda yapılan denetim ile sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve avcılığın belirlenen kota kurallarına uygun yapılması hedefleniyor.

        Yetkililer, denetimlerin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

