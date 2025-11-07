Türkeli'de avlanan hamsi ile ilgili denetimler sürüyor

Yetkililer, denetimlerin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Güzelkent Limanı'nda yapılan denetim ile sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve avcılığın belirlenen kota kurallarına uygun yapılması hedefleniyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde hamsi avcılığında kota ve üretim planlaması kapsamında kontrol ve denetim çalışması yürütülüyor.

