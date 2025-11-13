Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Ayancık'ta masal anlatımı ve origami etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Atatürk Halk Kütüphanesi tarafından masal anlatımı ve origami etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:02
        Ayancık'ta masal anlatımı ve origami etkinliği düzenlendi
        Sinop'un Ayancık ilçesinde Atatürk Halk Kütüphanesi tarafından masal anlatımı ve origami etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte gönüllü Filiz Özyurt tarafından masal anlatımı ve origami yapımı gösterildi.

        Kütüphane sorumlusu Betül Zengin, AA muhabirine, etkinlikle çocukların dinleme, anlama ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Miniklerin etkinliğe gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Zengin, "Benzer etkinlikler düzenli aralıklarla devam edecektir. Tüm öğrencilerimizi kütüphane etkinliklerine katılmaya davet ediyorum." dedi.

