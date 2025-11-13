Ayancık'ta masal anlatımı ve origami etkinliği düzenlendi

Miniklerin etkinliğe gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Zengin, "Benzer etkinlikler düzenli aralıklarla devam edecektir. Tüm öğrencilerimizi kütüphane etkinliklerine katılmaya davet ediyorum." dedi.

Etkinlikte gönüllü Filiz Özyurt tarafından masal anlatımı ve origami yapımı gösterildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Atatürk Halk Kütüphanesi tarafından masal anlatımı ve origami etkinliği gerçekleştirildi.

