        Sinop'ta 80 litre etil alkol ele geçirildi

        Sinop'ta 80 litre etil alkol ele geçirildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 80 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:56
        Sinop'ta 80 litre etil alkol ele geçirildi
        Sinop'un Boyabat ilçesinde 80 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Belirlenen bir adreste yapılan aramada 80 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

