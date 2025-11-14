Sinop'ta 80 litre etil alkol ele geçirildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde 80 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde 80 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde operasyon düzenlendi.
Belirlenen bir adreste yapılan aramada 80 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.