Sinop'ta balık yağı sektörü masaya yatırıldı

Sinop'ta, Karadeniz’in sunduğu fırsatları daha iyi değerlendirerek, ülke ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla "Balık Yağı Rafinasyonu Teknoloji ve Pazar Potansiyeli Çalıştayı" düzenlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, balık yağı sektörü temsilcileri, bilim insanları ve balıkçı kooperatiflerinden ilgililer katıldı.

Balıkçılıktan enerjiye, ulaşımdan turizme geniş bir alanı kapsayan bütüncül bir gelişim perspektifi sunan mavi ekonomiyi güçlendirmek ve Karadeniz'den elde edilen ürün yelpazesini çeşitlendirmek amacıyla yapılan çalıştayda, balık yağı sektörünün mevcut durumu, teknolojik gelişmeler ve yatırım olanakları ele alındı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, kıt kaynaklardan katma değer yaratacak ürünler elde edilmesinin birincil öncelikleri olması gerektiğini söyledi.

Balık yağı sektörünün her geçen gün gelişim gösteren bir sektör olduğunu anlatan Özarslan, üretim alanında daha fazla katma değer getirici ürünlere yönelmek gerektiğine dikkati çekti.

Karadeniz'in balık varlığı ve çeşitliliği bakımından zengin bir deniz olduğuna işaret eden Özarslan, şöyle konuştu:

"Biz her gün balıkçılık sektörüyle ilgili bir çalıştay, bir panel, bir etkinlik yapmalıyız. Çünkü bu sektörle ilgili devletimiz hibe destekleri yapıyor, faiz indirimi, KDV muafiyeti, ürün belgesi muafiyeti, sigorta pirimler konusunda kolaylıklar getiriyor. Biz kıt kaynaklarımızı en güzel şekilde katma değer katacak şekilde kullanmalıyız. Sinekten atalarımız yağ çıkardığına göre biz de bu balıktan yağıyı çıkarıyoruz. Ama biraz sunumu farklılaştırarak ve çeşitlendirerek bunu yapmalıyız."

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de üç tarafı denizle çevrili bir kent olan Sinop'ta balıkçılıktan gelir elde etmenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Taşdemir, ülke olarak balık yağı ürettiklerini ancak işleme ve geliştirme noktasında bazı yeni adımlar atmaları gerektiğine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Bizim bu ürünü daha fazla katma değer edebileceğimiz ürüne dönüştürmemiz gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Sinop özelinde teşvik vereceği kalemlerden biri de balık yağı rafinasyon tesisi kurulumu. Ürün var, malzeme var, ortam müsait. Ama bununla ilgili balık yağını rafine edeceğimiz ve daha sonra da o elde ettiğimiz yağı katma değerli ürüne dönüştüreceğimiz bir tesisimiz Türkiye'de maalesef yok. Onun için bizim bunu değiştirerek, yeni bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor."