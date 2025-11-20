Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta trafik polislerine yaka kameraları törenle dağıtıldı

        Sinop'ta, ASELSAN tarafından üretilen yaka kameralarının trafik polislerine dağıtılması için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:30
        Sinop'ta trafik polislerine yaka kameraları törenle dağıtıldı
        Sinop'ta, ASELSAN tarafından üretilen yaka kameralarının trafik polislerine dağıtılması için tören düzenlendi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kentte gönderilen 116 yaka kamerası, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenle trafik polislerine teslim edildi.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, trafik kazalarındaki can ve mal kayıplarını azaltmak için teknolojik yenilikleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi.

        Trafik düzeninin sağlanması, güven duygusunun ve karşılıklı saygının tesis edilmesi açısından yaka kamerası adımını çok önemli gördüklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Yaka kameralarıyla sahadaki personel ile merkez arasındaki anlık koordinasyon güçlenmiş, görev yapan polisimizin güvenliği artırılmış, polis, vatandaş ilişkilerinde uzaktan canlı bağlanma ve meydana gelen olaylara hızlı ve etkin müdahale kabiliyeti kazanılmıştır. Yine ayrıca, bu sayede olayların tüm aşamalarının kayıt altına alınması, delillerin adli mercilere eksiksiz iletilmesi, kolluk hizmetlerinde hesap verebilirliğin artması sağlanmıştır. Yaka kamerası uygulaması, personelimizin sahada mesnetsiz ithamlara maruz kalmasının önüne geçilmesi açısından da son derece kıymetlidir."

        Teknolojinin, güvenlik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açtığını aktaran Özarslan, "Biz, devlet olarak vatandaşımızın canını emanet ettiğimiz tüm güvenlik birimlerinin, en modern ve en doğru teknolojilerle desteklenmesini öncelikli görev sayıyoruz. Çünkü Sinop, huzurun başkentidir. Biz bu huzuru sadece korumakla kalmayacak, daha da güçlendirecek, şeffaflık, hesap verebilirlik ve güven ortamını her alanda daha yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        Özarslan, konuşmasının ardından trafik polislerine yaka kameralarını dağıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

