Sinop'ta çiftçilere reflektör dağıtıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde çiftçilere reflektör dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.
Sinop Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca traktör ve tarım araçlarında görünürlüğün artırılması amacıyla çiftçilere reflektör ve trafik güvenliği konulu bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Ulaş ve İlçe Jandarma Komutanı Ütğeğmen Ahmet Göl katıldı.
Programda konuşan Vali Özarslan, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliğine yönelik çalışmaları önemsediklerini belirterek, "Traktör ve tarım araçlarının trafikte görünürlüğü, hem çiftçilerimizin hem de diğer sürücülerin can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Reflektör ve bilgilendirme çalışmalarımız il genelinde devam edecek." dedi.
