        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi 6 ayda 200 bin kişiyi ağırladı

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan restorasyon çalışmalarının ardından kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat bulan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, yaklaşık 6 ayda 200 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

        Giriş: 29.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:22
        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan restorasyon çalışmalarının ardından kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat bulan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, yaklaşık 6 ayda 200 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

        Türkiye'nin belleğinde derin izler bırakan, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin izlerini taşıyan tarihi yapı, kentin en önemli turizm destinasyon noktası olmayı sürdürüyor.

        Avrupa Birliği destekli "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II)" projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden işlevlendirilen tarihi yapı, kapılarını tekrar açtığı hazirandan bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin kentin en güçlü tarihi simgelerinden biri olduğunu söyledi.

        Restorasyon süreci nedeniyle 5 yıl kapalı kalan yapının tekrar açılmasıyla ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Güzel, tarihi yapıyı kent turizminin "amiral gemisi" olarak gördüklerini dile getirdi.

        Ziyaretçi yoğunluğunun gelecek yıllarda daha da artmasını beklediklerini belirten Güzel, şöyle konuştu:

        "Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzemizin 5 yıllık restore, tanzim sürecinin ardından yeniden açılması, ziyaretçi sayımızdaki hareketliliği artırmış durumda. Tarihi cezaevimiz 5 Haziran'dan 24 Kasım tarihi itibarıyla 6 aylık kısımda 200 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Yıl sonu itibarıyla 220-230 binleri bulacağımızı öngörüyoruz. 2026'da bütün yıl boyunca elbette bu sayının 700 binleri yakalayacağını, sonraki süreçte ise 1 milyonu bulacağını öngörüyoruz. Hedefimiz yıllık 1 milyon ziyaretçi ağırlamak Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde. Çok önemli bir destinasyon. Şu anki haliyle teşhir, tanzim süreçlerinin öncesindeki zirve rakamlarını görmüş durumda. Bu da bizde memnuniyet oluşturuyor."

        Güzel, kentteki diğer müzelerin de yılın başından bu yana 100 bin ziyaretçi ağırladığına dikkati çekerek, "Adeta açık hava müzesi hüviyetinde olan ve kentimizin her yerine yayılan kültür varlıklarımıza çok fazla ziyaretçimiz oluyor. Bunu gelecek adına çok önemli ve değerli görüyoruz." dedi.

