Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi 6 ayda 200 bin kişiyi ağırladı

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan restorasyon çalışmalarının ardından kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat bulan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, yaklaşık 6 ayda 200 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin belleğinde derin izler bırakan, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin izlerini taşıyan tarihi yapı, kentin en önemli turizm destinasyon noktası olmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği destekli "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II)" projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden işlevlendirilen tarihi yapı, kapılarını tekrar açtığı hazirandan bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin kentin en güçlü tarihi simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Restorasyon süreci nedeniyle 5 yıl kapalı kalan yapının tekrar açılmasıyla ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Güzel, tarihi yapıyı kent turizminin "amiral gemisi" olarak gördüklerini dile getirdi.