        Sinop'ta dereye devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

        Sinop'ta dereye devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörün dereye devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:11
        Sinop'ta dereye devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
        Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörün dereye devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Mustafa Y'nin kullandığı 57 ACA 742 plakalı römorklu traktör, Dodurga köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dereye devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki Ahmet K. ve Yeşim K. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

