        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta özel eğitim öğrencileri trafik uygulaması yaptı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde özel eğitim öğrencileri, trafik ekiplerinin denetimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:12
        Boyabat'ta özel eğitim öğrencileri trafik uygulaması yaptı
        Boyabat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yaşam becerilerini artırmak amacıyla trafik denetimi etkinliği yapıldı.

        Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince İlçe Kaymakamlığı önündeki uygulama noktasına götürülen polis ve jandarma kıyafeti giydirilen özel öğrencilere, trafik polisinin hangi görevleri yürüttüğü anlatıldı.

        Ardından özel öğrenciler, trafik polislerinin gözetiminde, araçları durdurarak, sürücülerle kimlik sorup, hediyeler verdi.

        Kaymakam Enver Yılmaz, görevli ekiplerden uygulamayla ilgili bilgi alıp, özel öğrenciler ve velileriyle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

