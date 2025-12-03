Boyabat'ta özel eğitim öğrencileri trafik uygulaması yaptı

Sinop'un Boyabat ilçesinde özel eğitim öğrencileri, trafik ekiplerinin denetimine katıldı.

Boyabat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yaşam becerilerini artırmak amacıyla trafik denetimi etkinliği yapıldı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince İlçe Kaymakamlığı önündeki uygulama noktasına götürülen polis ve jandarma kıyafeti giydirilen özel öğrencilere, trafik polisinin hangi görevleri yürüttüğü anlatıldı.

Ardından özel öğrenciler, trafik polislerinin gözetiminde, araçları durdurarak, sürücülerle kimlik sorup, hediyeler verdi.

Kaymakam Enver Yılmaz, görevli ekiplerden uygulamayla ilgili bilgi alıp, özel öğrenciler ve velileriyle sohbet etti.