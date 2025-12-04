Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:32 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:32
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 11 gram uyuşturucu madde, bir kenevir bitkisi ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

