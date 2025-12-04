Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 11 gram uyuşturucu madde, bir kenevir bitkisi ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.
