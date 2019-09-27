Sinop’ta hastane bahçesinde otomobil yangını

İstanbul'da bir deprem daha!

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Sinop’ta hastane bahçesinde park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Sinop’un Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde park halinde bulunan 57 AT 372 plakalı otomobil, sabah saatlerinde alev alev yandı. Yangının henüz sebebi belirlenemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Çevrede toplanan meraklı kalabalık yanan aracı görüntülemeye çalıştı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

SİNOP 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:35

YATSI 19:56

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