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Sinop’ta hastane bahçesinde otomobil yangını

İHA

Sinop'ta hastane bahçesinde park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Sinop’ta hastane bahçesinde otomobil yangını

Sinop’ta hastane bahçesinde park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.
Sinop’un Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde park halinde bulunan 57 AT 372 plakalı otomobil, sabah saatlerinde alev alev yandı. Yangının henüz sebebi belirlenemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Çevrede toplanan meraklı kalabalık yanan aracı görüntülemeye çalıştı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

SİNOP

28 Eylül 2019 Cumartesi

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