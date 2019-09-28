Türkeli’de İtfaiye Haftası kutlamaları

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Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği, itfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıldönümünü pasta keserek kutladı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret etti. Ziyarette itfaiye personelinin, itfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası kutlanarak, pasta kesimi yapıldı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Can ve mal güvenliğimiz için kendi canlarını tehlikeye atarak kutsal bir görev yürüten itfaiye personelimizin bu vesileyle kuruluş yıldönümünü kutluyorum" dedi.

SİNOP 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

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