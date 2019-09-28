Yüksekokul öğrencileriyle kahvaltı programı

Sinop Üniversitesi yöneticilerinin katılımıyla Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle kahvaltı programı düzenlendi.

Şelale Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Demirci ve Prof Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal, Türkelili hayırsever iş adamı Fadıl Demirel, Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Recep Aykan, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyesi Bilal Öztürk, yüksekokul öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, tercihlerin açıklanmasından bu yana belediye olarak yüksekokulu öğrencilerinin konaklama ihtiyacı ve diğer tüm ihtiyaçlarında her zaman yanında olduklarını, öğrencilerin de ilçede memnuniyetlerini dile getirdiklerini ifade etti.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, yaptığı konuşmada, Türkeli’de kurum, sivil toplum örgütleri ve hayırsever iş adamı Fadıl Demirel’in desteğiyle Meslek Yüksekokulunu 20192020 eğitim öğretime hazırlayarak öğrenci alımına başlanıldığını söyledi.

Türkelili iş adamı Fadıl Demirel, yaptığı konuşmada, yüksekokulunu bir yıldan daha kısa sürede hazır ederek, hizmete sunduklarını söyledi. Demirel, okulun ana ihtiyaçlarının tamamlandığını, kalan eksiklerin de giderileceğinin sözünü verdi.

Kahvaltı programının ardından Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulu binası gezilerek, bulunan eksiklikler konuşularak, giderilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

SİNOP 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:00

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