Sinop'ta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, SinopBoyabat yolu Üzümlü mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Sinop'tan Boyabat istikametine gitmekte olan Ferhat Çınar yönetimindeki 57 DU 668 plakalı kamyona yine aynı istikamette giden Nihat Poyraz Ündeyici idaresindeki 37 BG 122 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kazada yaralanan Nihat Poyraz Ündeyici, olay yerine sevk edilen ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:01

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