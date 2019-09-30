Sinop’ta tabiat yürüyüşü

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Sinop Orman Gençlik Spor Kulübü Dağcılık ve Doğa Sporları ekibi, 15 Eylül Atatürk’ün Sinop’a geliş yıldönümünde başlattıkları dağcılık ve doğa yürüyüşünü sürdürüyor.

Dağcılık ve Doğa Sporları ekibi sözcüsü Kevser Yalçın Karadaş, yaptığı konuşmada, “15 Eylül Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sinop’a geliş yıl dönümüne denk getirerek yürüyüşümüze başladık. İlk turumuzu Ada mevkisinde gerçekleştirdik. Yaz tatilinde mola verdiğimiz yürüyüşlerimize yeniden başlamanın sevinciyle ilk günden 12 km yol yürüdük. Sonraki günlerde rotamızı Erfelek, Ayancık, Sarıkum mevkilerindeki çeşitli köylerde yürüyüşlerimize devam ettik” dedi.

17 kişi Sinop’tan, 13 kişi Ayancık’tan olmak üzere toplam 30 kişilik ekip ve il dışından gelen misafir katılımcılarla yürüyüşlerine devam edeceklerini bildirdi.

SİNOP 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:34

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