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Köpeklerin yaylada ölüme terk edilmesine tepkiler sürüyor

DHA

SİNOP'un Boyabat ilçesine bağlı Emirli Yaylası'nda ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından terk edilen 30 köpek, açlık ve ölümle savaşıyor. Beslemeye çalıştıkları köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösteren hayvan severler, yardım çağrısında bulundu.

SİNOP'un Boyabat ilçesine bağlı Emirli Yaylası'nda ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından terk edilen 30 köpek, açlık ve ölümle savaşıyor. Beslemeye çalıştıkları köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösteren hayvan severler, yardım çağrısında bulundu.
İlçeye bağlı 1300 rakımlı Emirli Yaylası'nda geçen ay, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ormanlık alana başıboş 30 köpek terk edildi. Terk edildikleri yaylada açlık ve ölümle savaşıp, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara, civar köyde yaşayanlar sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvan severler, kendi imkânlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösterdi. Hayvan sever köylülerinin yanı sıra esnaf bazı vatandaşlar da terk edildikleri yerde açlıktan durumu ağırlaşan köpekleri özel araçlarıyla götürdüğü kent merkezinde veterinere tedavi ettirdi. Köy sakinlerinin yanı sıra bazı esnaf, sahip çıktıkları köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi için yetkililerden yardım istedi.
'O HAYVANLARI ÖLÜME BIRAKMAYALIM'
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Sinop Temsilcisi Ayşe Özdemir, yaylada ölüme terk edilen hayvanlar için yetkililerin harekete geçmesini istedi. Özdemir, "Bu ilimiz için çok üzücü bir olay. Bizler hayvanlarımız için böyle canla başla mücadele ederken, toplum olarak hayvanlarımızı dağlardan toplamak çok zor ve üzücü. Bizler bunu araştırıyoruz günlerdir.  Sinop Valiliğinde bir toplantı oldu, konuyu gündeme getirdik.  Önümüz kış, `bu hayvanları orada ölüme mi terk edeceğiz´ dedik.  Yapılan toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. Hiç kimse almaya yanaşmadı. Toplantıda sadece Türkeli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, `Her belediye oradaki hayvanları 5´er adet alsın, o hayvanları orada ölüme bırakmayalım´ önerisinde bulundu. Ama kimse bu öneriye yanaşmadı. O hayvanlar kaderine terk edildi" dedi. 
'SİNOP'UN VİCDANI DAĞLARDA DURUYOR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sinop'un Boyabat ilçesinde köpekler ölüme terk edildiler. Biz yerel hayvan hakları toplantısından bir sonuç alamadık.  Bir hayvan sever olarak o hayvanların ölüme terk edilmesine asla gönlüm razı değil. Bu konuda merhametinizi, vicdanınızı biliyoruz. Siz, 2014 yılında devrim niteliğindeki bu yasayı çıkarttınız. Biz size minnettarız.  Hayvanlarımızın oradan alınmasını, hepsinin kış gelmeden alınıp rehabilite edilmesini istiyoruz. Bir an önce onları oradan alalım.  Şu anda Sinop'u vicdanı dağlarda duruyor" diye konuştu.

SİNOP

01 Ekim 2019 Salı

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