Erşan: “Esas hedef yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erşan: “Esas hedef yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması"

İHA

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağının tahmin edildiğini belirterek, yaşlı gruplarda sağlık hizmetlerinin esas hedefinin yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması olduğunu söyledi.

Erşan: “Esas hedef yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması"

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağının tahmin edildiğini belirterek, yaşlı gruplarda sağlık hizmetlerinin esas hedefinin yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması olduğunu söyledi.
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla açıklama yapan Müdür Erşan, “Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak anılmaktadır. TUİK nüfus projeksiyonlarına göre, ülkemizde yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirmektedir. Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi iken, yaşlı gruplarda esas hedef; yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasıdır. Yaşlıların yaşam kalitesinin korunması, yaşlılık döneminde sık karşılaşılan, ‘Alzheimer, demans’ gibi sağlık sorunlarının yaşlılığın doğal sonucu gibi görmezden gelinmemesi ile mümkündür. Yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin bilinmesi yaşlıların, sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışlar sergilemelerinde, sosyalleşmeleri ve mutlu olmalarında önem taşımaktadır. Yaşlılar için yaşamın uzunluğundan çok kalitesinin önemli olduğu unutulmamalıdır. Yaşlılık döneminde, sağlıklı yaşam davranışlarının belirlenmesi ve yaşlılıkta sık karşılaşılan ‘Alzheimer, demans’ gibi sağlık sorunlarının erken tespiti ve bu hastalıkların uygun tedavisi için farkındalık çalışmaları sürdürülmektedir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık döneminin itibarla yaşanması aynı zamanda bir minnet borcudur” diye konuştu.

SİNOP

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeklerin yaylada ölüme terk edilmesine tepkiler sürüyor
YEREL HABERLER Köpeklerin yaylada ölüme terk edilmesine tepkiler ...
Boyabat Panayırı 16 Ekim’de
YEREL HABERLER Boyabat Panayırı 16 Ekim’de
Sinop’ta İtfaiye Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Sinop’ta İtfaiye Haftası kutlamaları
Sinop’ta tabiat yürüyüşü
YEREL HABERLER Sinop’ta tabiat yürüyüşü
Türkelililer, son sıcak günleri "Yaşam Vadisi"nde değerlendirdi
YEREL HABERLER Türkelililer, son sıcak günleri "Yaşam Vadisi"nde ...
Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle görüntülendiler
YEREL HABERLER Sinop'ta yavru ayılar güpegündüz böyle ...
Sinop'ta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sinop'ta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Boyabat'ta yangında bir ev kül oldu
YEREL HABERLER Boyabat'ta yangında bir ev kül oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X