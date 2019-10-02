Emniyet Müdürü Şahin: “Şeffaflıktan yanayım”

Sinop Emniyet Müdürü Cahit Şahin, “Basın bizim göz bebeğimizdir. Emniyet teşkilatının müdürü olarak kesinlikle emniyette şeffaflıktan yanayım” dedi.

Sinop Emniyet Müdürlüğüne atanan Cahit Şahin, Bursa Emniyetinden ayrılarak Sinop’a geldi ve bu hafta görevine başladı. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve yönetimi, Şahin’i makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Emniyet Müdürü Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, “Basın bizim göz bebeğimizdir. Emniyet teşkilatının müdürü olarak kesinlikle emniyette şeffaflıktan yanayım. Sinop’un güzelliğini daha önceden duymuştum fakat hiç gelmemiştim. Nasibimizde buraya müdür olmak varmış. Hepimiz için hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte hem bu güzel şehrimizi hem de içindeki tüm kesimi daha iyi tanıma fırsatımız olacaktır. Birlikte güzel günler geçirmek dileğiyle” diye konuştu.

SİNOP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:28

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.