Soba kullananlar dikkat Baca bakımını aksatmayın

Kış aylarının yaklaşmasıyla soba ve bacaların bakımı ve temizliği konusunda Sinop İtfaiyesi vatandaşları uyardı. İtfaiye müdürü Ayhan Özbek, Sinop’ta halen soba kullanımının yüksek olduğunu belirterek soba kullanan vatandaşları bacalardan kaynaklı kömür ve çeşitli gazlara maruz kalmamaları için tedbirli olmaya davet etti.

Özbek, yaptığı konuşmada, “Kış sezonu yaklaşıyor, bir şehrimizin kısmı doğal gaza geçti ama hala soba kullananlar da var. Soba ve kalorifer bacalarını şimdiden yaptırmaları gerekmekte çünkü yağışlar başladığında ıslak zeminde bakım yapılamıyor. Fazla yağmurlar başlamadan baca bakımlarını yaptırmaları önemli bir konu” dedi.



“En çok yangın nedenlerinden biri soba bacası”

İtfaiye müdürü Özbek, kış döneminde çıkan yangınların büyük bölümünün soba bacasından kaynaklı olduğunu belirtti. Özbek, “Bizim istatistiklerimize göre kış aylarında elektrik kontağının ardından en sık görülen yangın sebebi soba bacası olduğu görülüyor. Tedbir her zaman için önemli. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz, herhangi bir can kaybı olmaması konusunda herkes tedbirini almalı. kömür gibi fazla miktarda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde 2 ayda bir, sıvı ve gaz gibi diğer yakıtlar kullanıldığı takdirde 3 ayda bir temizlettirilmelidir” diye konuştu.

SİNOP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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