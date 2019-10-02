Yaya geçitlerinde farkındalık nöbeti

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesiyle devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek için “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla Sinop’ta “Yaya Geçidi Nöbeti” gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinde nöbet tutuldu. Sinop valisi Köksal Şakalar ve çeşitli kamu kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen eylemde pankartlar açıldı, vali Şakalar tarafından sürücülere broşür dağıtıldı.

Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, “Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetçisi olduğunu göstermek amacıyla, başta okullarımız olmak üzere bütün kamu kurumları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikteki amacımız, yolda yayaların da varlığına farkındalık oluşturmak. Yıl içinde farkındalık etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

SİNOP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:28

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.