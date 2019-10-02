Otomobil kamelyaya çarptı: 3 yaralı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin kamelyaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.15'te Durağan istikametinden Boyabat'a doğru seyir alinde olan Ayşe Şahin'in (45) kullandığı 57 DS 189 plakalı otomobil, Yandak mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kamelyaya çarptı. Kaza esnasında kamelyada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı engellerken araçta bulunan Yunis Şahin (74), Hikmet Uğur (57) ve sürücü Ayşe Şahin yaralandı. Yaralılar Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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