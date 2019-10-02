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Türkeli ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Türkeli Engelliler Derneği Başkanı Yahya Özcan, dernek olarak ihtiyaç sahibi engelli vatandaşları, hayırsever vatandaşlarla buluşturarak, bir anlamda köprü görevini üstlendiklerini söyledi. Özcan, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların dernek tarafından tespit edildiğini, hayırsever vatandaşların desteğiyle ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Türkelili hayırsever gurbetçi Hasan Gürleyen tarafından tedarik edilen tekerlekli sandalye, Ayşe adında yaşlı ve engelli vatandaşa teslim edildi.

SİNOP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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