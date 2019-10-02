Boyabat'ta yaya nöbeti

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

İçişleri Bakanlığı'nın "Trafikte Yaya Önceliği" projesi kapsamında tüm yurtta düzenlenen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği Boyabat'ta da gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaya güvenliği nöbeti gerçekleştirildi. İlçe kaymakamı, emniyet ve jandarma komutanlarının da katıldığı etkinlikte, ekipler yaya geçitlerinde sürücülere ve yayalara geçiş önceliği konusunda bilgilendirme ve hatırlatmalarda bulunup ilgili broşürler dağıttılar.

Saat 13.00 15.00 arasında gerçekleştirilen "Yaya Geçidi Nöbeti"ne İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, emniyet ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

SİNOP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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