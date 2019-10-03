Sinop'ta kestane pazara indi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Sinop’un Türkeli ilçesinde orman köylülerinin geçim kaynakları arasında bulunan kestane, pazarda yerini aldı.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane pazarda yerini aldı. Türkeli’deki orman köylülerinin zorlu toplama işleminin ardından pazara indirilen kestanenin kilosu 8 ile 13 lira arasında alıcı buluyor.

Pazarcı Ünal Çetin, yaptığı açıklamada, kestane hasadının oldukça bol ve bereketli geçtiğini söyledi. Çetin, “Kestane hasadının verimli geçmesi, fiyatlara da yansımış durumda. Şu anda iriliğine göre kestanenin kilogramı 8 ile 13 lira arasında değişiyor. Bu sene vatandaşımız bolca kestane tüketebilirler” dedi.

SİNOP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:05

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