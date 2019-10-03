Türkeli’de hamsi bereketi

Karadeniz’deki hamsi bereketi tezgahlara yansıdı.

Türkeli ilçesinde hamsi fiyatı 5 ile 15 lira arasında değişiyor. Ağlarını Türkeli ve Çatalzeytin açıklarına atan balıkçılar, limana bol miktarda hamsi ile geri dönüyor. İlçe Halk Pazarında balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsilerin kilogramı 5 ile 15 lira arasında değişiyor.

Balıkçı Mehmet Tunç, yaptığı açıklamada, bu sezon palamudun beklenilenin çok altında olduğunu söyledi. 1 Eylül’den bu yana kilogramı 2025 liradan satılan hamsinin bu hafta 5 ile 15 lira arasında değiştiğini ifade eden Tunç, “Beklentimiz, bolluğun bu şekilde devam etmesi. Havaların soğumasıyla birlikte hamsinin daha çok çoğalacağını umuyoruz. Hamsi istenilen fiyatta oldukça rağbet de artıyor” dedi.

SİNOP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:05

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