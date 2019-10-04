Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinop’ta yaban arılarının evin çatısında yaptığı yuva şaşırttı 43 santimetre boyundaki devasa yuva, ...

İHA

Sinop’un Türkeli ilçesinde, yaban arılarının bir evin çatısında kurduğu yuva şaşırttı.
Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyünde bir evin çatısında ev sahibi tarafından fark edilen yaban arılarının yaptığı 43 santimetre boyundaki devasa yuva, görenleri hayrete düşürüyor.
İlçeye bağlı Düzler Köyü Merkez Camisi İmam Hatibi Ahmet Er yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce çatıdan malzeme aldığı sırada yaban arılarının yuvasını fark ettiğini söyledi.
Er, yaptığı açıklamada, “Çatıya çıktığımda bir baktım ki yumurta büyüklüğünde arı yuvası gördüm. 10 gün sonra çıktığımda da çift yumruğum kadar oldu. Artık ilerleyen zamanda takip etmeye başladım, her gün çıkıyorum, her gün çıktığımda büyüdü ve devasa büyüklükte bir yuva haline geldi. Toplam bir ay bu yuvanın mazisi. Tabii, zaman zaman arılar ışığı gördüğü zaman eve de geliyor. Evde mecburen alıp atıyoruz arıları ama tabii ki tehlikeli bir şey, bu normal bir arı değil yaban arısı, diğer adıyla eşek arısı. Allah korusun çok tehlikeli bir arı” dedi.

“Devasa büyüklükteki yuva, camide veya müzede sergilenebilir”
Er, “Ama şimdi bunu ne yapacağımızı da bilmiyorum. Zehirlesek, günah diye yapmıyoruz. Eğer arılar kendiliğinden kaybolup giderse bunu da görev yaptığım camide veya müzede sergilenebilir. Gerçekten güzel bir eser. İnsan yapmaya kalksa mümkün değil yapamaz” ifadelerini kullandı.

“Eve gelenlere zarar verir diye korkuyoruz”
Er, “Zaman zaman arılar dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıktıklarında da eve giriyorlar. Eve girdiklerinde de haliyle torunlarım geliyor eve. Torunlarım korkuyorlar, misafirlerim geliyor, misafirlerim korkuyor. Dışarıya kovuyoruz, ışık yandığı zaman tekrar geliyorlar. Allah korusun arılar birini sokar diye tedirgin oluyoruz” diye konuştu.

SİNOP

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:06
  • GÜNEŞ 06:32
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Ayhan: “Sinop dünya pazarına açılıyor”
YEREL HABERLER Barış Ayhan: “Sinop dünya pazarına açılıyor”
Sinop’ta çeltik hasadı başladı
YEREL HABERLER Sinop’ta çeltik hasadı başladı
Sinop’ta Dünya Yürüyüş Günü
YEREL HABERLER Sinop’ta Dünya Yürüyüş Günü
Türkeli’de hamsi bereketi
YEREL HABERLER Türkeli’de hamsi bereketi
Türkeli’de MYO öğrencilerine terör bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Türkeli’de MYO öğrencilerine terör bilgilendirmesi
Sinop'ta kestane pazara indi
YEREL HABERLER Sinop'ta kestane pazara indi
Boyabat'ta evi yanan aileye Kızılay'dan yardım eli
YEREL HABERLER Boyabat'ta evi yanan aileye Kızılay'dan yardım eli
Yaklaşık 150 kilogram olan domuzu avladılar
YEREL HABERLER Yaklaşık 150 kilogram olan domuzu avladılar
Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
5 yıllık stratejik plan kabul edildi
YEREL HABERLER 5 yıllık stratejik plan kabul edildi
Boyabat'ta yaya nöbeti
YEREL HABERLER Boyabat'ta yaya nöbeti
Başkan Çakıcı: "Boyabat'ın kaderini kimseye teslim etmeyeceğiz" "Boyabat'ı tarihiyle kültürüyle birlikte inşa edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Çakıcı: "Boyabat'ın kaderini kimseye teslim ...
Engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı
YEREL HABERLER Engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı
Otomobil kamelyaya çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamelyaya çarptı: 3 yaralı
Türkeli'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması
YEREL HABERLER Türkeli'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması
Yaya geçitlerinde farkındalık nöbeti
YEREL HABERLER Yaya geçitlerinde farkındalık nöbeti
Soba kullananlar dikkat Baca bakımını aksatmayın
YEREL HABERLER Soba kullananlar dikkat Baca bakımını aksatmayın
Sinop’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası
YEREL HABERLER Sinop’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Emniyet Müdürü Şahin: “Şeffaflıktan yanayım”
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Şahin: “Şeffaflıktan yanayım”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X