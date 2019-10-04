4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinliği

Sinop’ta 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileriyle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşılamayı amaçlayan ilkokul öğretmenleri ve Sinop Belediyesi, minik öğrencileri belediyenin hayvan barınağında bakımı ve tedavisi yapılan hayvanlarla buluşturdu.

Kutlamalar kapsamında bir grup öğrenci, Sinop Belediyesi'nin tahsis ettiği araçla Sinop Hayvan Barınağını ziyaret etti. Öğrenciler yanlarında getirmiş olduğu yemlerle barınaktaki hayvanları besledi. Gruba liderlik yapan sınıf öğretmenleri Halil İbrahim Çimen ve Mehmet Özcan, öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi. Başka bir grup öğrenci ise öğretmen Nurettin Polat liderliğinde Alâeddin Camisi'ne giderek kuşları besledi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun çeşitli yerlerine asılan afiş ve broşürler ile öğrencilerde hayvan sevgisi oluşturulmaya bu konuda bir farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

SİNOP 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:06

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