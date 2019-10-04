Hamsinin fiyatı dibi gördü Sinop'ta hamsi 5 lira

Sinop'ta hamsinin kilogramı 5 liraya kadar geriledi.

Karadeniz'de av sezonunun gelmesiyle, balıkçı tezgahları hamsiyle dolmaya başladı. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin ilk çıktığında kilogramı 20 TL’den alıcı bulurken şimdi ise 5 TL’ye kadar düştü.



Bir tezgah günde 1 ton hamsi satıyor

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, "Balık gemilerimiz son günlerde tonlarca hamsi yakalıyor. En son 7,5 TL’ye indirmiştik, şimdi ise 5 TL’ye geriledi. Balık bollaştıkça fiyatı da düşüyor. Vatandaşlarımız hafta sonu bol bol balık yesin diye bu fiyata indirdik. Yaklaşık 1 ton ile 1,5 ton arasında satış yapıyoruz. Vatandaşlar gayet memnun, hamsiye yoğun rağbet var" dedi.

SİNOP 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:25

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.