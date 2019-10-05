‘Tohumdan Sofraya Gıda Güvenliği’ paneli

Sinop'ta “Tohumdan Sofraya Gıda Güvenliği” başlıklı panel düzenlendi.

Kısa zaman önce Sinop'a şube açan Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKODER), Sinop’ta bu yönde kurulan ilk dernek olma özelliğiyle adını duyuran TÜKODER, tüketiciyi kendi haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda bilgilendirme panellerine başladı. “Tohumdan Sofraya Gıda Güvenliği” başlıklı düzenlenen panelde konuşma yapan TÜKODER Sinop Şube Başkanı Neslihan Şahin, “Tohumdan Sofraya Gıda Güvenliği konusu ilimiz için bir ilk özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda biz diyoruz ki, yiyoruz doyuyoruz fakat beslenemiyoruz. Besin değeri yüksek, ucuz ve kaliteli ürünlere ulaşamıyoruz. Zirai maddelerle adeta zehirleniyoruz. Herkes ulaşılabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmek tüketicinin evrensel hakkıdır. Halkımızın yaşamın sürdürebilmesi için gerekli olan gıda güvencesi tehdit altındadır. Bu nedenle gıda konusu artık ulusal sorun haline gelmiştir. Yerli tohum üretimi bir an önce başlamalı ve çeşitlendirilmelidir. Biyoçeşitlilik olarak zengin olan ülkemiz, tohum ithalinden bir an önce kurtarılmalıdır. Bu oluşum gösteriyor ki, Sinop’ta tüketicilerin örgütlenmesi için atılan adım son derece önemli ve değerli bir başarıdır. Başlattığımız bu çalışmanın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve tüm yurda örnek oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Şube başkanı Neslihan Şahin’in konuşmasının ardından panel, Sinop Tarım İl Müdürlüğü Tohum Şubesi Başkanı Yakup Yüzbaşı’nın sunumuyla devam etti. Yakup Yüzbaşı, sunumunda Sinop iline ait önemli tarım ürünlerinden olan çeltik, fındık, kestane, Boyabat domatesi, Kozcuğaz üzümü ve bir çok tarım ürününün ve bir çok bitkinin ülkemizdeki yerinden ve öneminden bahsetti.

Panele Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, Sinop Tarım Tohum Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı ve birçok önemli isim katıldı.

SİNOP 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:07

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