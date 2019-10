Boyabatlı kadınların kış için ekmek hazırlığı

Sinop'un Boyabat ilçesinde kadınlar bir araya gelerek kış öncesi çeşitli ekmek yapımına başladı.

Boyabat'ta ev kadınları, her yıl sonbaharda yaptıkları ekmek yapımına başladı. Her gün farklı bir kişinin ekmeğini imece usulü yapan mahalle halkı, yazma ve yufka ekmeği yaparak kışa hazırlanıyor. Kadınlar burada yaptıkları çalışmalar sırasında komşuluk ilişkilerini güçlendirirken, geleneğin yeni nesilleri aktarılmasını da sağlıyor.

Ev hanımı Behiye Akar, geleneksel hale getirdikleri yazım ekmeğinin yedi aşama sonucunda ortaya çıktığını ifade ederek, "Ekmeklerimizi imece usulü hazırlıyoruz. Her gün sırayla farklı bir ailenin ekmeği yapılıyor, akraba ve komşularımız ile birlikte sohbet ediyoruz. Keyifli vakit geçirerek kışa hazırlanmak çok güzel" dedi.

SİNOP 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:20

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.