Elektrik faturası ağır gelince köye güneş paneli kurdu

Sinop’un Saraydüzü ilçesine bağlı Uluköy’de, köyün su pompası için yüksek gelen faturadan canı yanan köylüler, çözümü güneş enerjisinde buldu. Su pompası için gereken enerji, köye kurulacak güneş panelleriyle karşılanacak.

Saraydüzü Uluköy Muhtarı Cemil Başoğlu, yüksek gelen elektrik faturasından kurtulmak ve kendi elektriğini üretmek için adım attı. Uluköy, su pompasına gereken elektrik enerjisini kurulacak olan güneş panelleri ile karşılayacak. Muhtar bu proje hayata geçtiğinde köyde aylık 4 bin TL, yıllık ise yaklaşık 50 bin TL’lik tasarruf sağlanacağını belirtti.

Uluköy Muhtarı Başoğlu, “Elektriğe gelen zamlar bizi çok zor duruma soktu. Köyde sadece su pompası için 4 bin TL civarında fatura geliyor. Bu enerjiyi Allah’ın bize sunduğu güneşten de karşılayabiliriz. Çalışmalara başladık, güneş panellerimizi kuruyoruz. Bize yıllık 50 bin lira dolayında tasarruf oluşturacak. Biz de bu parayla daha farklı yatırımlar yapacağız” dedi.

SİNOP 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

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