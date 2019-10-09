Yaralı turna tedavi edilip doğaya salındı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan turna, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Türkeli ilçe sahilinde vatandaşlar tarafından yaralı halde turna bulundu. Vatandaşlarca muhafaza altına alınan turna, Sinop Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile istişare edilerek, ilçedeki bir veteriner hekime götürüldü. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde turnanın güçsüz düştüğü tespit edildi.

Güçten düşen turna, tedavi ve bakım sürecinin ardından yeniden doğaya salındı.

SİNOP 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

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