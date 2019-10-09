Boyabat’ta servis şoförleri bilgilendirildi

Sinop’un Boyabat ilçesinde polis ve jandarma tarafından okul servis şoförleri bilgilendirildi.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının şoförleri için “Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Jandarma trafik ve emniyet trafik şube görevlileri tarafından 20192020 eğitimöğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dâhil, tüm okul servis araç şoförleri ve rehber personellerine yönelik, trafik güvenliği farkındalığının artırılması konusunda sunum yapıldı.

Sunumda öğrenci servis taşımacılığı hizmet yönetmeliğinde gerçekleşen değişiklikler anlatılırken, öğrenci servisi taşımacılığı yapılan araçlarda aranacak şartlar, taşıma işinde çalışan rehber personelde aranan şartlar, okul taşıtlarında taşımacının yükümlülükleri, servis sürücülerinin davranış ve sorumlulukları ve servis sürücüsünün öğrencilerle iletişimi üzerinde bilgiler aktarıldı.

SİNOP 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

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