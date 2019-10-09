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Kötü hava, balık fiyatlarını etkiledi Hamsinin fiyatı 5 TL’den, 20 TL'ye çıktı.

İHA

Karadeniz'de yaşanan kötü hava sebebiyle, balık fiyatları yükseldi. Hamsinin fiyatı 5 TL'den, 20 TL'ye çıktı.

Kötü hava, balık fiyatlarını etkiledi Hamsinin fiyatı 5 TL’den, 20 TL'ye çıktı.

Karadeniz’de yaşanan kötü hava sebebiyle, balık fiyatları yükseldi. Hamsinin fiyatı 5 TL’den, 20 TL'ye çıktı.
Denizde hava şartlarının sert geçmesi nedeniyle balıkçı tekneleri balık avlamaya çıkamıyor. Balığın az olması balık fiyatlarını yükseltti. Fiyatların yüksek olması nedeniyle esnaf iş yapamıyor. Esnaf, tezgahlardaki satışlarda durgunluk yaşandığını söylüyor. Denizlerdeki fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını ifade eden balıkçı Olcay Karabulut, vatandaşların alım gücünün azaldığını belirtti.
Karabulut, “Son 2 gündür yaşanan fırtına fiyatları etkiledi. Kayıklarımız 600700 kasa hamsi alırken 150200 kasa hamsiye düştü. O büyük fırtınalardan dolayı şu an da hamsi fiyatları 5 TL iken, 10 TL oldu. Havalar biraz daha soğuyunca hamsinin fiyatı 15, 20 TL’ye kadar çıkar. Tabii bu arada tutanda kazanır, satanda kazanır, halkta daha güzel ve ucuz balık yemiş olur. Ucuz olunca biraz da cıvığı çıkıyor bu işin. Hal böyle olunca müşteri durumumuz biraz daha azaldı. 5 TL olan balık 10 liraya çıkınca müşterilerde kendilerini geri plana çektiler. Fiyatlarımız olarak ise hamsi 10 TL, mezgit 20 TL. Balık çeşitlerine göre 30 TL’ye kadar fiyatlar yükseliyor" ifadelerini kullandı.

SİNOP

09 Ekim 2019 Çarşamba

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