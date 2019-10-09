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Sinop Keten Çalıştayı yarın başlıyor

İHA

Sinop'ta 1011 Ekim tarihlerinde 'Keten Çalıştayı' düzenlenecek.

Sinop Keten Çalıştayı yarın başlıyor

Sinop'ta 1011 Ekim tarihlerinde 'Keten Çalıştayı' düzenlenecek.
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ülke sanayisi için doğal lif kaynaklarının oluşumu ve geliştirilmesi hakkında açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada, “Ülke sanayisi için doğal lif kaynaklarının oluşumu ve geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda ülkemiz doğal lif kaynaklarının sağlanması için ilgililerince çeşitli politikalar ve çalışmalar yürütülmektedir. İlimiz keten yetiştiriciliği ve dokumacılığı kadim bir kültüre sahipken son yıllarda yok olmakla karşı karşıyadır. İl Müdürlüğümüzce ilgili kesimlerle bir araya gelinerek, unutulmaya yüz tutmuş keten tarımını canlandırmak, ülke sanayi ham madde alt yapısı doğal lif kaynakları oluşturmak, bölgesel kırsal ve sanayi kalkınması sağlamak ve ülke doğal lifli bitkiler politikasına katkı sunmak amaçlı 1011 Ekim 2019 tarihlerinde 'Sinop Keten Çalıştayı' düzenlenecektir. Uluslararası Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında ilimizin de dahil olduğu toplam bütçesi 98 milyon avro olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nden sağlanacak finansman ile; ilimizde keten üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Keten üretimi yönünden uygun ekolojiye sahip olan ilimizde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamlı oluşturulacak yüzde 7075 hibe destekli ekilişler, bitme noktasındaki keten için ciddi bir alt yapı oluşturacaktır. Bu kapsamda öncelikli olarak ilk üç yıllık periyotta Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve tescillenen çeşitler kullanılarak tohum üretimi ve çoğaltımına yönelik demonstrasyon uygulamaları ile tohum ihtiyacının giderilmesi, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin altıncı yılına kadarda teşvik programı çeşitlendirilerek 56 bin dekar alanın keten üretimine açılması hedeflenmiştir. Bu planlamaya katkı sunmak için gerçekleştirilecek çalıştayın; Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ayancık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, sektör paydaşı potansiyel üreticiler ile sanayi kesiminden geniş bir katılımcı topluluğu ile gerçekleşmesi beklenmektedir" denildi.

SİNOP

09 Ekim 2019 Çarşamba

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