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Sinop’ta Amatör Spor Haftası

İHA

Amatör Spor Haftası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Sinop'ta da kutlanmaya başladı.

Sinop’ta Amatör Spor Haftası

Amatör Spor Haftası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Sinop’ta da kutlanmaya başladı.
Sinop Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Murat Altun tarafından valilik önü Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreninin ardından kortej yürüyüşü yapıldı. Atatürk Anıtı’ndan başlayan kortej yürüyüşü İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde sportif etkinliklerle devam etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcular, cimnastik, karate ve güreş Antrenörleri Fatma Yütük, Mustafa Karaca, Hasan Mert, Mustafa Yiğit sporcuları ile faaliyetlerinden gösteriler sundular.
Açılış programına Sinop Vali Yardımcısı Dr. Murat Girgin, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Özhan, şube müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve Sinop halkı katıldı.
Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amatör Spor Haftası sportif etkinliklerinin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

SİNOP

10 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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