Çobanoğlu: "Sinop'ta turizmde ciddi bir daralma var" "Sinop turizm potansiyelini kullanamıyor"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop’ta turizmde ciddi bir daralma olduğunu söyledi.

Sinop'un turizmini değerlendiren Çobanoğlu, "İç turizmde ciddi bir daralma olduğunu düşünüyorum. Sinop turizm potansiyelini kullanamıyor. Dolayısıyla bir daralma olduğunu düşünüyorum. Ama sadece daralma değil, kalite eksikliği de olduğunu düşünüyorum. Bu da gelen eski turistlerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum. 20112015 tarihleri arasındaki turistlerimizin büyük bölümünü kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü gelen turist niteliği onu gösteriyor. Daha yeni turistler var Sinop’a gelen. Ama bunlar da Sinop’un karakterine uymayan nitelikte turistler. Sinop’un doğasını, denizini ve sosyal hayatını tam olarak benimsemeyen ve bunu tüketemeyen insanlar çoğunluğu. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. İç pazarda ciddi bir tanıtım kampanyasına ihtiyacımız var. Daha yeni turist çekebilecek nitelikte tanıtımlara ihtiyacımız var” dedi.

SİNOP 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:13

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.