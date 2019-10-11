Sinop’ta bir ev alevlere teslim oldu

Sinop'ta bir bina çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bostancılı mevkisinde bulunan, eski otel olan ve şu anda ise konut olarak kullanılan Melek Ünlütürk’e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sinop Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler zaman kaybetmeden yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin ve TOMA'nın da müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında bir itfaiye personelinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

SİNOP 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:13

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.