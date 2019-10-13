Seyir halindeki otomobil alev aldı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklı köyünde Şakir Akın yönetimindeki 67 VA 844 plakalı otomobilin motor bölümünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Vatandaşların da müdahale ettiği yangında itfaiye ekipleri, aracı tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Aracın motor bölümünde maddi hasar meydana geldi.

SİNOP 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:10

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.