Seyir halindeki otomobil alev aldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklı köyünde Şakir Akın yönetimindeki 67 VA 844 plakalı otomobilin motor bölümünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Vatandaşların da müdahale ettiği yangında itfaiye ekipleri, aracı tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Aracın motor bölümünde maddi hasar meydana geldi.
SİNOP
13 Ekim 2019 Pazar
- İMSAK 05:16
- GÜNEŞ 06:42
- ÖĞLE 12:31
- İKİNDİ 15:36
- AKŞAM 18:10
- YATSI 19:30