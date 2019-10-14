Sinop'ta 2 bin 658 kişi işe yerleştirildi

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Asaf Çalışır, Sinop’ta 2 bin 658 kişinin daimi işe yerleştirildiğini söyledi.

Çalışır, yaptığı açıklamada, kuruma 13 bin 389 kişinin iş başvurusunda bulunduğunu, bin 111'i kadın olmak üzere toplam 2 bin 658 kişinin işe yerleştirildiğini ifade etti. Çalışır, “Sinop’ta 9 aylık dönemde 2 bin 658 kişiyi işe yerleştirdik. Bu kapsamda iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak, işsizliğin sosyoekonomik etkilerini azaltmaya yönelik pasif programları etkin olarak yürütmek, iş gücü piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini yürütmek İŞKUR'un temel amaçlarından birisidir” dedi.

SİNOP 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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