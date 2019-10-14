-\u00a0S\u0130NOP ta, \u00dcmit U. (32) tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ev sahibi Sebahat T\u00fcrk \u00fc (89) b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Polise teslim olan \u00dcmit U. nun ifadesinde Bir anda g\u00f6z\u00fcm d\u00f6nd\u00fc, b\u0131\u00e7aklad\u0131m \u00a0dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.Olay, saat 16.30 s\u0131ralar\u0131nda, Kaleyaz\u0131 Mahallesi Koca Sokak taki \u015eent\u00fcrk Apartman\u0131 n\u0131n 4 \u00fcnc\u00fc kat\u0131nda meydana geldi. Binada kirac\u0131 olan \u00dcmit U., ev sahibi Sebahat T\u00fcrk ile hen\u00fcz bilinmeyen nedenle tart\u0131\u015ft\u0131. Tart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda \u00dcmit U., mutfaktan ald\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7akla T\u00fcrk \u00fc yaralad\u0131. T\u00fcrk ald\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7ak darbeleriyle kanlar i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131l\u0131rken, \u00dcmit U. ise olay yerinden ka\u00e7t\u0131. Sebahat T\u00fcrk \u00fcn \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131 \u00fczerine daireye giden kom\u015fular\u0131, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerince yap\u0131lan kontrolde T\u00fcrk \u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi\u00a0belirlendi. T\u00fcrk \u00fcn cans\u0131z bedeni polisin olay yeri incelemesinin ard\u0131ndan otopsi i\u00e7in Adli T\u0131p Kurumu\u00b4na kald\u0131r\u0131ld\u0131.Olaydan sonra ka\u00e7an \u00dcmit U. k\u0131sa s\u00fcre sonra polise teslim oldu. \u015e\u00fcpheli\u00a0ilk ifadesinde Bir anda g\u00f6z\u00fcm d\u00f6nd\u00fc, b\u0131\u00e7aklad\u0131m \u00a0dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.