Sinop’ta ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı

Sinop’ta kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgada ev sahibi kadın bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Tuzcular Caddesi Koca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen kiracı Ümit U. (32) ile ev sahibi Sebahat Öztürk (90) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Ümit U., ev sahibini birçok yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ümit U., olayın ardından polise teslim oldu.
SİNOP
14 Ekim 2019 Pazartesi
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