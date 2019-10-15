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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu’nun Alkatrazı restore edilecek

İHA

Tarihi Sinop Cezaevinin restorasyon uygulamasına kasım veya aralık ayında başlanacak.

Anadolu’nun Alkatrazı restore edilecek

Tarihi Sinop Cezaevinin restorasyon uygulamasına kasım veya aralık ayında başlanacak.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop Tarihi Cezaevi bildiğim kadarıyla 1999 yılından beri müze olarak kullanılıyor. Giderek artan bir talep var cezaevine. Ancak müzenin karakteristiği ile hapishane müzesi olmasından dolayı çok da benzeri yok Türkiye’de. Biraz kara turizmi gibi oluyor bu yüzden. İnsanların bir yeri bir daha görmekten çekindiği bir yer. O yüzden müzenin Sinop’a çok ciddi bir katkısı var. Çok merak ediliyor. Ancak müze kendisini geliştirmezse, değişiklik yapmazsa, restorasyon yapılmazsa çok uzun süre bunu sürdürmesi zor olur. Dolayısıyla buranın mutlaka bir restorasyon ihtiyacı var. Zaten bununla ilgili bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği projesinde kalan bir hibe vardı. Onun üzerinde yapılan bir ihale şuan da sürdürülüyor diye biliyorum. Önümüzdeki yıl başında restorasyon çalışmalarına başlanacağı söyleniyor. 2 yıldan önce bitecek çalışma değil ama. Bittiği zaman çok daha fazla insanın birden fazla ziyaret etmek isteyeceği bir yer gibi görünüyor. Bu tür müzelerin Sinop gibi yerlere çok ciddi katkısı oluyor. Kültür ve tarih üzerine turizm yapan yerlerde özellikle müzeler çok önemli. Tarihi cezaevinin de tek başına uzun süre bunu sürdürmesi zor Sinop’ta. Mutlaka başka müzelerde buna eklenmeli diye düşünüyorum" dedi.

“Restorasyon yapıldıktan sonra daha fazla ziyaretçi geleceğini umuyorum”
Sinop Tarihi Cezaevine ziyaretçi sayısının restore edildikten sonra daha fazla olacağını belirten Çobanoğlu, “Ziyaretçi sayısı olarak ise geçmiş yıllarda 2018’e kadar nispeten bir artış görünüyordu. Geçen sene boyunca 250 bin, ondan önceki sene 170 bin civarında ziyaretçi sayısı görüldü. Bu sene ilk 6 ayda 98 bin civarından görünüyor. Tabii yazın daha çok artacağı için özellikle temmuz, ağustos aylarında ziyaretçi sayısının daha fazla olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla toplamda yıl bazında düşündüğümüzde 200 binin üzerinde mutlaka ziyaretçi alacaktır. Ama bence geçen seneye göre daha düşük olacak. Çünkü bu sene ziyaretçi sayımız biraz daha az gibi geliyor. Görüntü öyle. Bu tabii ki genel eğilimden dolayı. Ama önümüzdeki yıllarda restorasyon yapıldıktan sonra çok daha fazla ziyaretçi geleceğini umuyorum” dedi.
Cezaevini ziyaret eden Hasan Basri Taraklıoğlu ise "Hemen hemen her sene geliyorum. Her seferinde farklı bir heyecan yaşıyorum. Burada zamanında insanların yaşadığı duyguları taklit etmek çok farklı bir olay. Şu anda bile tüylerim ürperiyor. Allah kimsenin özgürlüğünü elinden almasın” ifadelerini kullandı.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş yaptığı açıklamada, tarihi cezaevinin restorasyonu için Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdikleri girişimler sonucu AB hibe fonlarından 5 milyon avroluk bütçenin karşılandığını belirtmişti.
Uzun zamandır çok yakından ve ısrarlı bir şekilde takip ettiği çalışmada son aşamaya gelindiğini aktaran Maviş, Sinop Tarihi Cezaevi restorasyonunun müşavirlik bileşeninin ilk aşama ihale değerlendirilmesinin tamamlandığını, yükümlülük şartlarını taşıyan 8 firmanın teklif vermeye hak kazandığını söylemişti.

SİNOP

15 Ekim 2019 Salı

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