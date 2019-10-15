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Sinop’ta asfalt çalışması

İHA

Sinop Belediyesi tarafından Gazi Caddesi'nde çalışmalar sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yağmur hattı döşeme işlemi sonrası asfaltlama yapılarak halkın hizmetine sunulacak.

Sinop’ta asfalt çalışması

Sinop Belediyesi tarafından Gazi Caddesi'nde çalışmalar sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yağmur hattı döşeme işlemi sonrası asfaltlama yapılarak halkın hizmetine sunulacak.
Gazi Caddesi'nde devam eden çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay açıklamalarda bulundu. Oktay yaptığı açıklamada, “Gazi Caddesi'nde belirli bölgelerde ani yağmur baskınlarında su birikintileri meydana geliyordu. Özellikle Yaşlılar Evi, Vali Konağı ve Yelken Kulübü karşısındaki bölümlerde su birikiyordu. Aynı zamanda doğal gaz geçtikten sonra yapılan çalışmalardan kaynaklı su birikintileri oluyordu. Bunları çözmek için tıkanan, çalışmayan ve ihtiyaç olan yerlerde yağmur suyu hatları döşedik. Bu hatları döşedikten sonra asfaltlamayı bölüm bölüm yapmayı planlıyorduk fakat konunun uzmanları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde tamamen zeminin kaldırılarak yeni bir asfalt yapılması gerekti ve çalışmalarımızı bu yönde planladık. Uğur Mumcu Meydanı'ndan Kütüphanenin olduğu bölüme kadar olan yaklaşık 5 bin metrekare alan, ilerde yeniden problem yaşatmayacağını düşündüğümüz şekilde sıcak beton karışım finişerli serim asfalt yapılacak. Atatürk Anıtı'nın önü Tuzcular Caddesi'nde yaptığımız lokal uygulamalarda olduğu gibi sorunları çözeceğiz. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda; malzemenin kaldırılmasıyla temel malzemenin sürülmesi Perşembe akşam bitecek, cumartesipazar finişer ile asfalt serilip pazartesi günü de halkımızın hizmetine sunulacak. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü halkımızdan özür diliyoruz" dedi.

SİNOP

15 Ekim 2019 Salı

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