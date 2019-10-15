Okulda yangın ve kurtarma tatbikatı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilkokul öğrencilerini yangın konusunda bilgilendirmek amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi.

Sinop Cumhuriyet İlköğretim Okulunda düzenlenen tatbikat siren sesiyle başladı. Yangın alarmını duyan öğrenciler, öğretmenler öncülüğünde hızlı şekilde sınıflarından tahliye edildi. Ardından itfaiye ekipleri, okul bahçesinde toplanan öğrencilere itfaiye aracını tanıtarak yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Yangın söndürme tüpünün nasıl kullanıldığını anlattı. Devamında ise bahçede kontrollü şekilde yakılan ateşin söndürülme aşamalarını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi. Öğrencilerin heyecanla izlediği tatbikatta senaryo gereği okulun üçüncü katında mahsur kalan yaralı öğrenciler de itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

SİNOP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.