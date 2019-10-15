Sinop'ta mantar toplama zamanı

Sinop’un Akgöl mevkisinde mantar toplanmaya başlandı.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Sinop’un Ayancık bölgesindeki Akgöl Tabiat Parkı çevresindeki ormanlık alanda söbelen mantarı, diğer adıyla pösteki mantarı topladı. Başyiğit genellikle çayırlık bölgelerde, yol kenarlarında yetişen söbelen mantarının (pösteki) diğer mantar türlerinde göre daha tatlı olduğunu ifade etti.



“Tavası da, yemeği de tatlı olur”

Hasan Başyiğit, söbelen mantarının yemeklere kültür mantarından daha güzel tat verdiğini ifade etti. Başyiğit, “Genelde tavada ve yemeklerde kullanılabilen bir tür. Ben tavada yağda pişirerek yemeyi tercih ediyorum. Herkesin yemesini de tavsiye ederim. Çayırlık alanlarda yol kenarlarında rahatlıkla bulunabilecek bir mantar türü. Tereddüdüm yok, bilinen yenilebilecek mantardır” dedi.

SİNOP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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